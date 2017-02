Lío en el fin de fiesta: 'La La Land' se lleva el Oscar por error cuando la película vencedora es 'Moonlight'

Moonlight ha ganado el Oscar a la mejor película tras un error histórico de la Academia de Hollywood. Entre redobles de tambores escuchamos pronunciar a Warren Beatty y Faye Dunaway el nombre de la vencedora por equivocación: La La Land. Todo el equipo de la película de Damien Chazelle estalló en júbilo y subió al escenario para celebrar su gran noche, sin saber que lo más sonado ocurriría pocos momentos después cuando el productor de la película de Chazelle, Fred Berger, anunciara que la gran vencedora era Moonlight. "Ha habido un error con las tarjetas", gritaba al mismo tiempo que enseñaba el sobre ganador. En medio de una gran confusión, el cast de La La Land se bajaba del escenario cuando ya había recogido el Oscar a mejor película. Se trata del error más sonado en la historia de los Oscar. Aún así La La Land ha conquistado seis estatuillas, incluida la de mejor director para Damien Chazelle y mejor actriz para Emma Stone, pero la mejor película del año ha sido Moonlight, de Barry Jenkins, que se ha llevado también el Oscar a mejor actor de reparto para Marheshala Ali. Por su parte, Casey Affleck se ha llevado el premio de mejor actor por Manchester frente al mar, película que también ha logrado la estatuilla al mejor guion original, y Viola Davis, el de mejor actriz de reparto por Fences.

La 89ª edición de los Oscar dio comienzo con Justin Timberlake protagonizando la puesta en escena más impresionante de la historia de los premios con todo el público en pie bailando al son de Can't Stop The Feeling, uno de los temas nominados a mejor canción original de la película Trolls. El cantante salió a un escenario coronado de un 300.000 cristales de Swarovski y bajó al patio de butacas para bailar con los protagonistas, entre ellos el español Javier Bardem, y por supuesto con su mujer, una animadísima Jessica Biel, con quien se marcó un paso de baile y se fundió en un romántico beso. Si hay algo que ha marcado el previo al 89 cumpleaños del tío Oscar ha sido la música. La La Land, dirigida por Damien Chazelle, era el primer musical original en recibir la nominación a mejor película desde 1979 con All That Jazz y la cinta favorita con 14 nominaciones, de las que se ha llevado seis.

Después de una breve introducción del maestro de ceremonias, Jimmy Kimmel, en el que no ha faltado las referencias a Donald Trump, el presentador se dirigió a la actriz más nominada en la historia de los Oscar: "Quiero saludar a una persona que hace muchos años que viene a esta gala. Pero muchos. Y tiene merito porque hace películas mediocres y está muy sobrevalorada. Quiero saludar a la Gran Meryl Streep. Por cierto ¿Ese vestido que llevas es un Ivanka?", comentó el presentador en referencia a las críticas que recibió la actriz del presidente de Estados Unidos. Recordemos que Streep arremetió contra Trump en su discurso en la gala de los Globo de Oro y fue entonces cuando el presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta de Twitter para contestarle: "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro”.

Alicia Vikander, ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto en 2016 por La chica danesa, paseó su belleza por el escenario del Dolby Theatre con un diseño de Louis Vuitton para hacer entrega del galardón al mejor actor de reparto. No hubo sorpresas. El premio recayó en Mahershala Ali por Moonlight. Ya lo dijo este actor de 42 años, que en su primera nominación se alzó con el preciado galardón: "Es el guión más hermoso que he leído jamás, me hizo llorar”. Mahershala, conocido por series televisivas de éxito como House of Cards y Luke Cage, ha querido dedicarle premio a su mujer, la compositora y artista Amatus Sami-Karim, con quien se casó en 2013 y acaba de ser padre de una niña el pasado 22 de febrero. "Gracias a mi mujer. Solo hace cuatro días que hemos sido padres. Quiero darle las gracias por haberme ayudado tanto".

Mark Rylance, ganador del Oscar en la pasada edición por El puente de los espías, fue el encargado de hacer entrega del Oscar a la mejor actriz de reparto y el premio ha ido a parar a manos de la favorita en todas las quinielas: Viola Davis. A la tercera fue la vencida. Después de sus nominaciones en La duda y Criadas y señoras, logró su Oscar por su magnífica interpretación de Rose en Fences, el mismo personaje con el que en 2010 ganó su segundo Tony . Esta actriz de Carolina del Sur que siempre ha presumido de sus orígenes humildes ganó con 9 años el primero de una gran lista de premios que hoy corona con el Oscar al haber cumplido 51 años. Visiblemente emocionada, Viola subió al escenario para dedicarle el premio al guionista Gus Wilson, a su compañero y director de la película, Denzel Washington, que tambien se emocionó, a su marido, Julius Tennon y a su hija de cinco años, Genesis: "Hay un lugar en el que se reunen todas las personas que tinen el mejor potencial, el cementerio. Hay gente que soñaba a lo grande. Somos la única profesión que celebra lo que quiere decir vivir la vida".

Dakota Johnson y Jamie Dornan, los protagonistas de Cincuenta sombras de Grey, subieron la temperatura del escenario de los Oscar y entregaron el primer Oscar de la noche para La La Land.

Uno de los momentos más hilarantes y originales de la velada fue cuando el presentador mandó apagar las luces del teatro para dejar entrar a unos invitados especiales: "Atención, que los turistas van a entrar en la gala. Luces apagadas en el Dolby Theatre", dijo Kimmel al tiempo que dejaba entrar a un grupo de personas que no paraban de grabarlo todo con sus teléfonos móviles y de hacerse selfies con las estrellas del celuloide. "No me mires a los ojos", le comenta uno de ellos a Ryan Gosling. "¿Quién es tu actor favorito?", le pregunta Kimmel. "Ese hombre de allí", se refiere a Denzel Washington otra turista que está a punto de casarse. "Quiza pueda ser Denzel tu padrino de bodas", dice el presentador.

Un año más el corto español se queda sin galardón. Juanjo Giménez, y su cortometraje de ficción Timecode se vuelve a casa con las manos vacías, pero con la satifacción de haber optado al preciado premio Oscar. Es la sexta vez que un director español concurre en esta categoría y es la sexta vez que no nos llevamos una estatuilla tras las experiencias de Juan Carlos Fresnadillo Esposados, Nacho Vigalondo 7:35 de la mañana, Javier Fésser, Binta y la gran idea, Borja Cobeaga, Éramos pocos, y Esteban Crespo, Aquel no era yo. El Oscar ha sido para Sing (Mindenki), de Kristof Deáki.

Otros de los momentos más vibrantes para los españoles ha sido cuando Javier Bardem se ha subido al escenario con Meryl Streep, a quien ha aplaudido antes de presentar el premio y a quien ha rendido con su voz y sentimiento un homenaje a la actriz. "Gracias Javier, no me sentía yo lo suficientemente reconocida, me has alegrado la noche", confiesa Meryl Streep. Juntos han hecho entrega del premio a la mejor fotografía a Linus Sandgren, por su labor en La La Land.

Emma Stone y Ryan Gosling, la pareja protagonista de La La Land cuya química logra traspasar la pantalla, no actuaron en la gala, pero sí presentaron a John Legend, su compañero en la película y el encargado de entonar dos de los temas del musical, Audition (The Fools Who Dream) y City of Stars. A la protagonista le daba verdadero pavor solo imaginarse cantando en los Oscar y cedió el testigo a Legend. Antes de conocer el tema ganador, se pronunció el nombre del ganador a la mejor banda sonora para Justin Hurwitz, autor de la banda sonora de La La Land, que minutos después también se llevaba el Oscar a la mejor canción original por City of Stars.

Y llegó el momento más emotivo de la noche. Jennifer Aniston introdujo 'In Memoriam', en recuerdo a todas las estrellas que nos han dejado este año. Las imágenes en la pantalla de Debbie Reynolds, Carrie Fisher, Gene Wilder, Robert Vaughn, Zsa Zsa Gabor, Alan Thicke , Alexis Arquette o George Kennedy, han protagonizado ya este momento tan tradicional de los Oscar.

El Oscar al mejor guion se lo llevó Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar. Matt Damon, el productor del filme, ha sido el encargado del hacerle entrega de este galardón con mucho significado. Damon renunció a dirigir y protagonizar la película y le pidió a Kenneth Lonergan que lo hiciera con Casey Affleck como protagonista.

Y por fin, después de más de tres horas de ceremonia, comenzaron a entregarse las principales estatuillas. Damien Chazelle se coronó como el director más joven de la historia de los Oscar con 32 años con el musical La ciudad de las estrellas: La La Land. Hasta ahora el récord lo tenía Norman Taurog, que ganó en 1931 el premio por Skippy a la edad de 32 años, pero Damien Chazelle es ocho meses más joven y ha logrado batir el récord. Chazelle con las 14 nominaciones a los Oscar de su película, más los siete Globos de Oro que ya ha conseguido, logró que miles de espectadores se acercaran a las salas de cine para disfrutar de una cinta homenaje al viejo Hollywood. Se trata de la historia de amor entre un pianista de jazz, Sebastian, que desea tener su propio club, y una camera, Mia, aspirante a actriz. Ambos intentan conseguir sus sueños mientras inician una historia de amor en Los Ángeles.

Como mejor actor todas las quinielas apuntaban a Casey Affleck en Manchester frente al mar y ese fue el nombre que pronunció Brie Larson, la ganadora de un Oscar a mejor actriz por La habitación. Llegó a este papel casi por accidente, después de que Matt Damon, el ahora laureado productor, renunciara a dirigir y portagonizar la película por falta de tiempo. "Me pidió que me encargara yo -comenta Kenneth Lonergan- y que le diera su papel a Casey Affleck". De este modo el hermano de Ben Affleck logra su mejor actuación encarnando a un hombre atormentado y cegado por el dolor. Se enfrentó a contrincantes como Denzel Washington en Fences, Ryan Gosling en La La Land, Viggo Mortensen en Captain Fantastic o Andrew Garfield por Hasta el último hombre, y les ganó. El hermano de Ben Affleck ya estuvo nominado al Oscar por El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y ha sido con este dramón con el que ha resultado máximo vencedor.

Emma Stone, la digna heredera del glamour del cine clásico, ganó el Oscar a la mejor actriz por La La Land. Esta belleza única de melena pelirroja triunfa con la que podría ser la historia de su vida. Hace trece años esta chica de Arizona llegó a Los Ángeles en busca de una oportunidad entre un sinfin de estrellas y hoy ha demostrado brillar por encima de todas ellas. Ha logrado su sueño hollywoodiense acompañada de Ryan Gosling, con quien ya trabajo en Crazy Stupide Love. Emma Stone le arrebató el Oscar a la veterana Meryl Streep en Florence Foster Jenkins, a Natalie Portman y su memorable actuación como Jackie Kennedy, que no pudo asistir a los Oscar debido a su avanzado estado de gestación, a Ruth Negga por Loving y Isabelle Huppert por Elle. "Se lo dedico a toda mi famiia, os quiero a todos. Ryan Gosling gracias por hacerme reír, por poner el listón tan alto y por ser el mejor compañero en este proyecto".

Y llegó entonces el premio más esperado de la noche... y el error que pasará a la historia de los Oscar como el más sonado. Cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron que la mejor película era La La Land todo el equipo del largometraje de Damien Chazelle subió, como es lógico, a celebrarlo. Nadie esperaba que, momentos después, el productor de la película de Chazelle devolvía la estatuilla, pues se había dado cuenta de que la gran vencedora no era La La Land, sino Moonlight: "Ha habido un error con las tarjetas", proclamó, mientras enseñaba el sobre ganador Jordan Horowitz, otro productor del filme. "Ni en mis sueños esto puede ser cierto", declaraba asombrado Barry Jenkys, responsable de la auténtica película triunfadora. En efecto, resultaba difícil de creer pero era cierto. En medio de una gran confusión y un público que no se podía creer lo que estaba sucediendo, el cast de La La Land tuvo que bajarse del escenario cuando ya había recogido el Oscar a mejor película. Aún así La La Land ha conquistado seis Oscar -mejor director, mejor actriz, mejor canción, mejor banda sonora, mejor fotografía y diseño de producción-.