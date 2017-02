Este es el fiestón en el que estuvo David Bisbal Paz Vega y Jon Kortajarena fueron otros de los españoles que no quisieron faltar a la 25º edición de la fiesta 'post Oscar' celebrada por Elton John

Si dentro del panorama hollywoodiense hay algo mejor que la gala de los Oscar, son las fiestas que se celebran posteriormente. Una de las más célebres es la que el compositor y cantante Elton John organiza junto a su marido David Furnish, cuyos fondos se destinan a la Fundación contra el Sida creada por el músico.

No sólo los grandes vencedores se dan cita en esta fiesta, todas las celebridades que rodean el universo Hollywood hacen lo posible por no faltar. Este año, 'top models' como Adriana Lima, que posaba impresionante con un diseño blanco 'cut out', Alessandra Ambrosio, que lucía un diseño rosa muy ajustado con la espalda al descubierto, o Heidi Klum, guapísima con un vestido de gasa rojo, actrices y cantantes como Lea Michel o Vanessa Hudgens, o celebridades como Caitlyn Jenner y Andreja Pejic, que visibilizaron la transexualidad posando juntas, fueron algunos de los rostros más destacados.

Entre todos los asistentes, varios rostros españoles: Jon Kortajarena, Paz vega y, ¡atención!, David Bisbal, fueron invitados por el cantante de ‘The Last Song’. El almeriense posaba incluso bailando en el photocall del evento y, posteriormente, compartía a través de su cuenta de Instagram una imagen del importante momento que estaba viviendo: “Encantado de estar en el 25 aniversario del Oscar's party de Elton John para su fundación contra el Sida #oscars”, escribía el cantante.

Con esmoquin negro y corbata fina negra, el artista daba un paso más en su carrera apuntando ya al mercado americano, tras su éxito en Latinoamérica. La actriz Paz Vega, por su parte, llevó un diseño en color blanco con escote palabra de honor e impresionante collar. La fiesta del músico compite con la que la revista Vanity Fair organiza a pocos metros.