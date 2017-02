Ryan Gosling, en los Oscar con una 'misteriosa' rubia... ¿dónde estaba Eva Mendes?

Era una de las parejas más esperadas de los Oscar. Sin embargo, Ryan Gosling llegó sin Eva Mendes a la gala. ¿Por qué? Después del conmovedor discurso que le dedicó en los Globo de Oro, todo parecía indicar que iría con la actriz a la ceremonia, más aún sabiendo que optaba a la estatuilla a mejor actor por La La Land. Pero nada más lejos de la realidad. Ryan 'cambió' a Eva por Mandi, su única hermana.

Ryan Gosling y Eva Méndes se enamoraron en 2011, durante el rodaje de la película The Place Beyond The Pines, del director Derek Cianfrance. Desde entonces, no se han separado, aunque los rumores de ruptura han sonado con fuerza en varias ocasiones.

Los actores han blindado tanto su vida privada que hay que remontarse a 2013 para encontrar una imagen de ellos juntos sobre la alfombra roja. De ahí que fueran tan importantes las palabras que Ryan dedicó a Eva en la pasada ceremonia de los Globo de Oro. "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano, enfermo de cáncer", indicó. "Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", concluyó, el actor de La La Land para también dedicarle el premio a sus hijas, Esmeralda, de poco más de dos años, y Amada, de ocho meses, y a la memoria de Juan Carlos Mendes, el hermano de Eva que finalmente falleció a causa del cáncer.

No era la primera vez que Ryan acudía a los Oscar del brazo de su hermana. Ya lo hizo en 2007, cuando optaba al premio a mejor actor por su papel en Half Nelson. Aquel año, también estuvo acompañado de su madre, Donna. Entonces, eran las mujeres más importantes de su vida, un papel que ahora comparten con su pareja y sus dos hijas.

El actor canadiense está orgulloso de vivir rodeado de mujeres, tal y como declaró recientemente en una entrevista concedida al Evening Standard. "Ahora que soy padre de dos niñas puedo ver cómo a edades tempranas sobresalen por encima de los chicos rápidamente. Siempre me han gustado más. Me crió mi madre y mi hermana mayor y encontré mi vocación en clase de danza. Mi casa ahora mismo está llena de mujeres. Son mejores que nosotros y me hacen mejor persona", dijo.