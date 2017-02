Se entregó el premio a Mejor Película a 'La La Land' cuando la ganadora era 'Moonlight' ¡Descubierto el misterio! ¿Quién es el responsable del error más comentado de los Oscar? La consultora encargada de custodiar los sobres ha pedido disculpas a través de un comunicado

Nunca antes había ocurrido algo semejante y ahora todos se hacen la misma pregunta: ¿qué ha fallado? La alegría desbordada del equipo de La La Land al recibir el Oscar a la Mejor Película, que parecía el perfecto broche de oro a los seis premios que se llevó, se convirtió en estupefacción, sorpresa y, también, humor cuando se dieron cuenta de que realmente la ganadora era Moonlight. Un “momento loco”, como definió Emma Stone después, que la auditora PwC (PricewaterhouseCoopers), encargada de recibir, contabilizar y velar los resultados de los Oscar, lamentó a través de un comunicado.

“Pedimos sinceras disculpas a Moonligth, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway y a los espectadores de los Oscar por el error que se ha cometido durante el anuncio de la Mejor Película. A los presentadores se les entregó por error un sobre con una categoría equivocada y cuando se descubrió, fue inmediatamente corregido. Estamos investigando actualmente cómo pudo ocurrir y lo lamentamos profundamente” escribió la empresa auditora. Aunque siguen tratando de averiguar lo que pasó realmente, la consultora atribuye la responsabilidad a la confusión que cometieron los encargados de dar el sobre a los presentadores. Se trata de Martha Ruiz y Brian Cullinan, dos empleados de la consultora PriceWaterhouseCoopers que se encargan de llevar hasta el Dolby Theatre de Los Angeles los sobres con los ganadores. Las miradas apuntan a uno de ellos.

Se sitúan cada uno en uno de los dos extremos del escenario por donde los presentadores deben pasar antes de salir ante el público. De ahí que hubiera dos tarjetas con el premio de Mejor Actriz. Uno de los dos pudo equivocarse al dar el sobre de Mejor Película, entregando de nuevo el de mejor intérprete femenina, y Faye Dunaway leyó el título de la cinta que aparecía -no se dio cuenta de que no era la categoría correcta-. Ninguno es novato en esta tarea, ya que para Brian es su cuarto año y para Martha es el tercero. "No parece una tarea muy complicada, pero tienes que asegurarte de que le das el sobre correcto", explicaba Brian en una entrevista que recogía la Academia. Este año el despiste les ha sacado de la sombra.

Warren Beatty y Faye Dunaway abrieron un sobre en cuya tarjeta se podía ver el nombre de Emma Stone, protagonista de La La Land que ya había recibido su estatuilla -de hecho esta tenía en su mano una tarjeta similar a la que acabó en el escenario, tal y como contó luego en la sala de prensa-. Beatty, confuso, entregó la tarjeta a su compañera y esta optó por dar el nombre de la película que figuraba en el papel. Aunque la alegría no duró mucho. Aclarado el error, el presentador Jimmy Kimmel espetó con humor a Beatty: “¿Pero qué has hecho?”. Nunca había ocurrido algo así y menos con el premio más importante, así que la investigación tratará de arrojar luz sobre los hechos.

La La Land tuvo que conformarse, y no está nada mal, con seis estatuillas y aplaudir a sus “rivales” que, sin embargo, se quedaron con un cierto sabor agridulce por lo ocurrido. De hecho, Mahershala Ali, ganador al Mejor Actor de Reparto por Moonlight, declaró: “No quería arrebatarle nada a nadie. Es difícil sentir alegría en un momento como ese”.