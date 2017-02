Las joyas de más de 10 millones de euros de Jennifer Aniston

Cuando se trata de la gran noche del cine por excelencia, parece que nada es suficiente para destacar sobre la alfombra roja. Las estrellas preparan a conciencia sus estilismos, vestidos, zapatos y complementos para estar absolutamente perfectas y ser las más glamurosas en la gala de entrega de los premios Oscar. Pero estar radiante sobre la alfombra tiene un precio y, en el caso de Jennifer Aniston, este año el precio ha sido bastante elevado.

A primera vista puede parecer que el look de Jennifer, aunque sexy y elegante, era uno de los más discretos. Muy en su línea, la actriz llevaba un vestido negro con el que lucía pierna, con pronunciado escote y cubierto de paillettes, firmado por Atelier Versace, que combinó con sandalias a juego y un pequeño clutch. Sencillo, ¿no? Mira más de cerca. La actriz completó su estilismo con dos vistosas joyas que transformaron su conjunto en un outfit de lujo, pues están valoradas en más de diez millones de euros.

Jennifer Aniston lució unos pendientes de diamantes de talla esmeralda de 100 quilates de la diseñadora de joyería Lorraine Schwartz, una de las favoritas de las celebrities, valorados, según informa la edición online de People, en nada menos que 9.500.000 dólares, casi nueve millones de euros. Además, en su mano lucía un anillo de diamante Golconda de 20 quilates de 1.200.000 dólares (1.113.000 euros, aproximadamente). En total, unos 10.700.000 dólares, es decir, más de diez millones de euros.

Con estas impresionantes joyas, la protagonista de Friends deslumbró al posar acompañada por su marido, Justin Theroux. Durante la gala, Jennifer se encargó de presentar "In Memoriam", en recuerdo a todas las estrellas que nos han dejado este año, un homenaje en el que se pudieron ver las imágenes de Debbie Reynolds, Carrie Fisher, Gene Wilder, Robert Vaughn, Zsa Zsa Gabor, Alan Thicke, Alexis Arquette o George Kennedy.

Jennifer no fue la única estrella que brilló por la elección de sus joyas. Charlize Theron tampoco se quedó atrás, con unos pendientes de diamantes de Chopard y anillos también de diamantes. Y ¿qué decir del collar de diamantes, platino y oro de 18 quilates de Tiffany & Co, de la colección Blue Book, que lució Jessica Biel? Imposible no fijarse en él. Por su parte, Nicole Kidman llevaba más de 119 quilates en joyas de Harry Winston y un reloj de pulsera vintage Omega. Las tres figuran en la lista elaborada por Forbes de las joyas más impresionantes de la noche, aunque, en su caso, el valor de las piezas no se ha hecho público.