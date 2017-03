Emma Stone no sólo consigue el Oscar como 'mejor actriz', sino también el premio como... Gracias a vuestros votos, la protagonista de 'La La Land' ha ganado el premio a la más elegante de los Oscar 2017, seguida muy de cerca por Michelle Williams

Fue, una vez más, la gran noche del cine y una improvisada alfombra roja de vestidos que nunca olvidarás. La 89º edición de los Premios Oscar nos ha dejado una alfombra roja de lujo que hemos ido desgranado minuto a minuto desde HOLA.com. Tú has tenido la última palabra para decidir quién ha sido la estrella más glamurosa de este año, así que llegó el momento de resolver las dudas: el Oscar a la actriz más elegante de la gala es para… ¿Michelle Williams? ¡No, espera! ¡Es Emma Stone! Hasta el último minuto, ambas actrices se han disputado el primer puesto, pero ha sido la protagonista de ‘La La Land’ la que finalmente se ha alzado con el premio a la elegancia, por la diferencia de tan sólo… ¡4 votos! (2.787 votos y 2.783 votos respectivamente).



Una actriz de oro



Éste ha sido el año de Emma Stone. El mundo del celuloide se ha rendido ante ella y la actriz ha arrasado en los premios más importantes de la temporada por su papel protagonista en la película ‘La La Land’. En nuestra particular votación a la más elegante, ha conseguido alzarse con la ‘estatuilla a la elegancia’ por 2.787 votos, en una reñida disputa con Michelle Williams (que se sitúa solo 4 votos por detrás). Su modelo de Givenchy auguraba situarse en el pódium entre las mejor vestidas de la noche. En concreto, eligió un diseño en tono dorado y confeccionado en encaje y flecos, en el que se invirtieron 1.700 horas para su elaboración. Además, fue el último vestido que diseñó Riccardo Tisci antes de abandonar el puesto de director creativo de la firma francesa. Sin duda, este 'look' rescataba la esencia de los años dorados de Hollywood. ¡Un '10' para Emma! (y para su estilista, Petra Flannery).



Votación muy reñida

Michelle Williams lleva la sencillez por bandera y, en esta ocasión, eligió un delicado diseño con falda nácar y cuerpo negro de Louis Vuitton con el que ha conseguido un segundo puesto en nuestro 'ranking' con 2.783 votos (aunque ocupaba una y otra vez la primera posición en reñida 'disputa' con Emma). Además, su corte ‘pixie’ en rubio platino potenció este estilo minimal del que hace gala la actriz de ‘Manchester frente al mar’. Por su parte, Viola Davis, Oscar 2017 a la 'mejor actriz de reparto' por su papel en 'Fences', se lleva una merecida posición de bronce (con 1.406 votos) gracias a su impresionante diseño rojo con cuello ‘halter’ de Giorgio Armarni Privé. ¡Elegantísima!



Resultado final de la votación, al completo: 1º Emma Stone (2.787 votos); 2º Michelle Williams (2.783 votos); 3º Viola Davis (1.406 votos); 4º Karlie Kloss (932 votos); 5º Nicole Kidman (635 votos); 6º Halle Berry ( 605 votos); 7º Olivia Culpo (365 votos); 8º Isabelle Huppert (321 votos); 9º Charlize Theron (275 votos); 10º Sofia Carson (226 votos); 11º Jessica Biel (178 votos); 12º Kirsten Dunst (173 votos); 13º Chrissy Teigen (169 votos); 14º Meryl Streep (143 votos); 15º Hailee Steinfeld (143 votos); 16º Alicia Vikander (136 votos); 17º Taraji Henson (93 votos); 18º Octavia Spencer (62 votos); 19º Brie Larson (54 votos); 20º Emma Roberts (49 votos); 21º Scarlett Johansson (44 votos); 22º Ruth Negga (44 votos); 23º Pryanka Chopra (34 votos); 24º Naomie Harris (34 votos); 25º Darby Stanchield (31 votos); 26º Leslie Mann (30 votos); 27º Janelle Monae (27 votos); 28º Felicity Jones (27 votos).

