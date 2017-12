Oscar 2010: Quentin Tarantino, nominado a Mejor Dirección por ‘Malditos Bastardos’

FILMOGRAFÍA



Como director

Malditos Bastardos (2009)

Death Proof (2007)

Sin City (2005)

Kill Bill Vol.2 (2004)

Kill Bill Vol.1 (2003)

Jackie Brown (1997)

Four Rooms (1995)

Pulp Fiction (1994)

Reservoir dogs (1992)

My Best Friend's Birthday (1987)



Como actor

Malditos bastardos (2009)

Sukiyaki Western: Django (2007)

Death Proof (2007)

Revelación total (voz) (2003)

Kill Bill Vol.1 (2003)

Little Nicky (2000)

Jackie Brown (voz) (1997)

Girl 6 (1996)

Abierto hasta el amanecer (1996)

Desperado (La balada del pistolero) (1995)

Four Rooms (1995)

Destiny Turns on the Radio (1995)

Dance Me to the End of Love (1994)

Duerme conmigo (1994)

Alguien a quien amar (1994)

Pulp Fiction (1994)

Reservoir Dogs (1992)

Eddie Presley (1992)

My Best Friend's Birthday (1987)



Como guionista

Malditos Bastardos (2009)

Death Proof (2007)

Kill Bill Vol.2 (2004)

Kill Bill Vol.1 (2003)

Jackie Brown (1997)

Abierto hasta el amanecer) (1996)

Four Rooms (1995)

Dance Me to the End of Love (1995)

Asesinos Natos (1994)

Pulp Fiction (1994)

True Romance (1993)

Los perros de la calle (1992)

My Best Friend's Birthday (1987)



Como productor

Machete (2010)

Hell Ride (2008)

Planet terror - Death Proof (2007)

Hostel 2 (2007)

Freedom's Fury (2006)

Hostel (2005)

Daltry Calhoun (2005)

My Name Is Modesty: A Modesty Blaise Adventure (2004)

God Said, 'Ha!' (1998)

Curdled (1996)

From Dusk Till Dawn (1996)

Four Rooms (1995)

Killing Zoe (1994)

Siu nin Wong Fei Hung ji: Tit Ma Lau (1993)

Past Midnight (1991)

My Best Friend's Birthday (1985)



Series de televisión

Peligro sepulcral (episodio de CSI: Crime Scene Investigation) (2005)